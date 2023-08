Ciężarówki niszczą ul. Piłsudskiego oraz wiadukt na ul. Prostej w Koszalinie

- Jeśli więc wprowadzimy zakaz ruchu tutaj, ciężarówki będą też omijać Kłos, o co prosiły władze samorządowe gminy Sianów - słyszymy.

To ze względu na zły stan nawierzchni w miejscowości Kłos. Bo tamtędy właśnie jeżdżą auta ciężarowe, dojeżdżając później do Piłsudskiego.

- Ale rzeczywiście, zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych zostanie wprowadzony na odcinku od ronda 100-lecia Praw Kobiet aż do ul. Słupskiej - zdradza wicedyrektor.

Co z poniemieckim, małym, wąskim wiaduktem na ul. Prostej? Tu również niszczą go ciężarówki, co widać zwłaszcza na jego sklepieniu.