Pod wpływem narkotyków wjechał autem do rowu. Miał dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów

Do zdarzenia doszło w miejscowości Zakrzewo. Funkcjonariusze otrzymali informację o pojeździe, który wjechał do rowu. Po dotarciu na miejsce policjanci za kierownicą osobowego Mercedesa zastali 38–letniego mieszkańca gminy Sławno. Mężczyzna nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, jak doszło do zdarzenia.

- Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy, jednak z przeprowadzonego badania na zawartość środków odurzających wynikało, że 38–latek znajdował się pod wpływem amfetaminy. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim woreczki z zawartością białej substancji i zawiniątka z suszem roślinnym koloru brunatnego - informuje asp. szt. Kinga Warczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Po przebadaniu testerem okazało się, że była to metamfetamina w ilości ponad 30 gramów i marihuana w ilości ponad 3 gramów.