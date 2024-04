Policja w Koszalinie ma nowego wyjątkowego funkcjonariusza. Poznajcie Salmę [ZDJĘCIA]

- Salma to 1,5 roczny owczarek niemiecki. Została wyszkolona jako pies patrolowo-tropiący. We wtorek przeszła pozytywnie ostatnie egzaminy w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, otrzymała atestację i wraz ze swoim przewodnikiem wracają do domu. Na kursie bez problemu zaliczała wszystkie etapy i zdawała egzaminy. Rozpiera ją energia, a temperament nie pozwala jej usiedzieć w miejscu, chociaż bardzo się stara. Pod opieką swojego przewodnika, Salma będzie brała udział w służbach patrolowych, zabezpieczeniach imprez masowych, jak również w tropieniu sprawców czynów zabronionych oraz w poszukiwaniach osób zaginionych - wyjaśnia Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej policji.

Salma – to imię, które zostało jej nadane od małego szczeniaka i nie było zmieniane. Wszystkie imiona psów służbowych przyjętych do służby w 2023 roku zaczynają się na literę „S”, ta zasada obowiązuje w Policji od wielu lat, wszystkie imiona psów przyjętych w danym roku zaczynają się na taką samą, przypisaną do roku literę.