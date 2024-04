Finał akcji „Świeć się z Energą”. Nagroda trafiła do koszalińskiego hospicjum [ZDJĘCIA, WIDEO]

O ten tytuł Koszalin konkurował z 20 innymi miastami m.in. ze Szczecinem, z którym to rywalizacja trwała do samego końca. Ostatecznie Koszalin zgromadził 2 500 głosów, pokonując inne miasta w regionie. A wszystko to dzięki zaangażowaniu mieszkańców - czytelników Głosu Koszalińskiego oraz użytkowników serwisu gk24.pl.

Co roku do miast-laureatów trafia energooszczędny sprzęt AGD o wartości 200 tys. zł - włodarze zwycięskich miast przekazują nagrody stowarzyszeniom i instytucjom takim jak hospicja, domy dziecka, domy seniora. Od początku plebiscytu Świeć się z Energą, do takich instytucji w Polsce trafiło wsparcie o wartości 2 mln zł.