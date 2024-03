O kobietach na Politechnice Koszalińskiej nie tylko z okazji Dnia Kobiet [ZDJĘCIA]

- Konferencja to dziesięć różnych prezentacji, dziesięć różnych perspektyw - mówiła rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. - Na naszej uczelni mamy przyjęty plan równości płci, to dla nas ważna kwestia. Dzisiaj też, z okazji Dnia Kobiet, wolno nam powiedzieć: nauka jest kobietą, Politechnika jest kobietą - dodała podczas otwarcia wydarzenia.

Następnie, podczas wykładu, uzupełniła: - To, co się wydarzyło w XX wieku to rewolucja, jeśli chodzi o obecność kobiet w nauce. Pani rektor przytoczyła też kilka liczb: w ostatnich latach odnotowano, że - jeśli chodzi o osoby studiujące na polskich uczelniach - dominują tu kobiety, stanowiąc 58 procent wszystkich uczących się. Jeśli chodzi o liczbę etatów nauczycielskich, to w 48 procentach obsadzają je kobiety. Ponadto Polki stanowią ponad połowę wszystkich osób zatrudnionych w naukach humanistycznych i społecznych.