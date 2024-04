Coraz więcej kolorów. Makieta Koszalina w 3D nabiera rumieńców [ZDJĘCIA]

To właśnie oni jakiś czas temu wpadli na pomysł, aby taką makietę stworzyć. Od tamtej chwili projekt ten jest krok po kroku realizowany. Drukowanie makiety – w skali 1 do 67 - odbywa się w koszalińskiej firmie Meden-Inmed, która włączyła się w realizację tego przedsięwzięcia.

- Chcemy, aby powstało coś wyjątkowego, co by wyróżniało Koszalin. Coś, co go w znaczny sposób turystycznie uatrakcyjni - mówi Grzegorz Kruk.