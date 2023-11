Mały Koszalin rośnie w oczach. Drukują dawny Rynek Staromiejski [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na pomysł ten wpadło kilka osób ze stowarzyszenia Projekt Koszalin, które tworzą znani w mieście miłośnicy historii i lokalnej przeszłości.

Wtóruje mu Grzegorz Kruk.

- Jedną z naszych inspiracji było to, że w niemieckim mieście Minden, do którego po wojnie trafiło najwięcej niemieckich mieszkańców Koszalina, w jednej z sal ratusza stoi taka makieta. Oczywiście jest to prosta makieta stworzona kilka dekad temu. My chcemy wykorzystać obecne technologiczne możliwości - podkreśla koszalinianin.