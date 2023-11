Coroczne badanie frekwencji w kościołach za nami. Więcej czy mniej? Policzyli wiernych

Ale fragmentaryczne ustalenia już są. Wynika z nich, że w naszym zachodniopomorskim regionie - pomimo miejsc, gdzie w niewielkim stopniu niedzielna frekwencja drgnęła w górę - nie dokonała się frekwencyjna rewolucja i podobnie jak w ostatnich latach uplasujemy się wśród regionów z najmniejszą liczbą katolików, którzy w niedzielę chodzą do kościołów. W 2021 roku (wyników za rok 2022 jeszcze nie ma) diecezja koszalińsko - kołobrzeska (17,5 procent dominicantes i 8,2 procent comunicantes) i szczecińsko-kamieńska (16,9 i 8,1 procent) zajęły odpowiednio przedostatnie i ostatnie miejsca. W tymże 2021 roku w całej Polsce w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło 28,3 procent katolików, zaś w 2019 - ostatnim roku przedpandemicznym - 36,9 procent. Cofając się do pierwszej deka-dy XXI wieku wskaźniki te przekraczały 40 procent, w czasach Polski Ludowej były jeszcze wyższe.

W sumie w akcji uczestniczyło około 10,5 tysiąca parafii w całej Polsce. Liczono tzw. dominicantes, czyli wiernych uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach (bez dzieci do lat 7) i communicantes, czyli przystępujących do Komunii Świętej. Dokładne dane spływają do ISKK (choć tym razem liczenie usprawnią internetowe formularze), ich opracowanie zajmie też nieco czasu, więc dokładne statystyki poznamy później. Z uwagi na weryfikację danych, zwykle z rocznym opóźnieniem.

- Danych z roku 2021 nie pamiętam, ale przed pandemią wskaźniki te wyglądały lepiej: w roku 2019 było to 14,7 procent, a w roku 2015 - 18 procent - zauważa ksiądz Lewiński.

W koszalińskiej parafii pw. Świętego Wojciecha 22 października w świątyni doliczono się 15 procent katolików mieszkających w tej parafii. - To tyle samo, co rok temu. Z jednej strony cieszy fakt, że ta liczba nie maleje, z drugiej napawa smutkiem rzeczywistość, w której tak mała liczba osób deklarujących się jako katolicy uczęszcza na niedzielne Msze święte - mówi ksiądz proboszcz Andrzej Hryckowian.

Nieco mniej wiernych - bo tylko 10 procent - odwiedziło kościół w niedzielę w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie. - Tendencja jest wyraźnie spadkowa i nie trzeba przeprowadzać takiego liczenia wiernych, aby to zauważyć. Wystarczy wziąć udział w wielkanocnym święceniu pokarmu. Bierze w nim udział znacznie mniej ludzi niż jeszcze kilka lat temu - podkreśla proboszcz ksiądz Tomasz Stroynowski. Przyznaje jednocześnie, że nie do końca ufa zasadom, na których oparte jest coroczne liczenie wiernych. - Według mnie badanie to nie do końca oddaje stan faktyczny. Co na przykład z osobami, które cały czas są zameldowane w naszej parafii, a mieszkają gdzie indziej? Wątpliwości jest więcej. Nie zmienia to jednak faktu, że trend jest wyraźnie niekorzystny. Ludzie od Kościoła odchodzą i Kościół będzie musiał się z tym zmierzyć - podkreśla.