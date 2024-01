Czaplinek zmaga się z niżem demograficznym. Jak wyjść z zapaści?

Szybciej wyludnia się sam Czaplinek – w cztery lata jego ludność stopniała o 280 osób (z 6 973 do 6 693), na wsi w tym czasie ubytek wyniósł niespełna 100 osób (z 4 605 do 4 507).

Najnowsze dane na koniec roku 2023 z czaplineckiego ratusza tylko to potwierdzają. W mieście i gminie Czaplinek mieszkało na tę chwilę 11 200 osób, aż o 378 mniej niż na koniec roku 2020. Kilkaset osób w cztery lata to dużo, szczególnie dla samorządu średniej wielkości. Ale podobne trendy – jak już wspomnieliśmy – są niemal wszędzie. Koszalin spadł poniżej 100 tysięcy mieszkańców, Szczecinek ma niewiele ponad 35 tysięcy i tu ubyło ponad 5 tysięcy osób w ciągu kilkunastu lat (i to mimo wchłonięcia dwóch sąsiednich miejscowości).

Prześledźmy dane demograficzne Czaplinka. W roku 2023 urodziło się w gminie zaledwie 64 dzieci. Plus 20 poza granicami Polski, ale ich akty urodzenia zostały umiejscowione w czaplineckim Urzędzie Stanu Cywilnego, co w praktyce oznacza, że rodzice są na emigracji. Czy wrócą z dziećmi? Trudno wyrokować, ale i z nim bilans demograficzny jest fatalny.

– Problem jest ogólnopolski i decyzje, co jak się z nim zmierzyć, powinny zapadać na szczeblu centralnym, także w sprawie pomocy samorządom, które z nim się zmagają – mówi Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka. W jego opinii w lokalnej skali ważne dla migracji zarobkowych są zachowania miejscowych przedsiębiorców. Z jego obserwacji wynika, że jedna z większych firm w regionie zmieniła politykę zatrudnieniową i nie przyjmuje do pracy osób, które się z niej zwolniły w poszukiwaniu lepszej płacy a teraz chciałby wrócić. - To powoduje, że do pracy dojeżdżają do nas w dużej liczbie mieszkańcy ościennych gmin – burmistrz Czaplinka dodaje, że cały czas rozmawia z pośredniakiem o możliwości wspierania zatrudnienia na lokalnym rynku.

– Ważnym elementem z naszej strony jest zapewnienie opieki małym dzieciom, zwiększymy liczbę miejsc w żłobku, chcemy także utworzyć w oddziałach przedszkolnych miejsca dla mniejszych dzieci – mówi Marcin Naruszewicz.