Rada Gminy Szczecinek zakończyła pracę. Czas na następców [ZDJĘCIA]

Za nami ostatnia sesja Rady Gminy Szczecinek w kadencji 2018-2024. Gminni radni zebrali się po raz 81. Była to okazja do podziękowania za lata wspólnej pracy i do podsumowania dotychczasowych dokonań.

Przez ponad 5 lat odbyło się 81 sesji, radni przyjęli 878 uchwał.

- Pan Jan Gwiazda z ponad 33-letnim doświadczeniem w radzie i Pan Tadeusz Kamiński z ponad 25-letnim doświadczeniem. Ze strony obu Panów zawsze miałem duże wsparcie. To są osoby, które raz poznane, nigdy nie zostaną zapomniane - mówił Andrzej Usik, przewodniczący Rady Gminy.

- Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom. To wiele osób, które przyczyniają się do tego, że dzięki działaniom samorządu ludzie czują się bezpieczniej, żyją w lepszych warunkach, mają dostęp do różnego rodzaju dóbr. I to buduje - mówił wójt Ryszard Jasionas.