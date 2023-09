Czas na pierwszy dzwonek. Nowy rok szkolny, nowe wyzwania

W Koszalinie opieką szkolno-wychowawczą objętych bowiem zostało około 700 uczniów z Ukrainy, uchodźców z ogarniętego wojną kraju. - To praktycznie cała dodatkowa szkoła, ale wspólnymi siłami, we współpracy dyrektorów poszczególnych placówek z Wydziałem Edukacji, udało się utworzyć dodatkowe oddziały, podobnie zresztą, jak to miało miejsce rok temu - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Wydział Edukacji współpracuje też w tym zakresie ze Związkiem Ukraińców w Polsce oraz osobami z Ukrainy z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.

- Mam nadzieję, że już nic nas nie zaskoczy, że zajęcia będą odbywać się normalnie, bo przecież jeszcze nie tak dawno zmagaliśmy się wszyscy z pandemicznymi ograniczeniami - powiedział nam Michał Dudek, nauczyciel w koszalińskim Ekonomie (Zespół Szkół nr 1) - Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Naprawdę było ciężko zorganizować lekcje zdalne w czasie pandemii, bo nie każdy ma w domu warunki, by choćby minimalną aktywność fizyczną tam wprowadzać. Trzeba było mocno się wytężyć, by ten w-f się odbywał. Dlatego życzmy sobie, by takich niespodzianek już nie było, a z resztą sobie poradzimy - dodał.