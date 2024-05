Czternasta emerytura 2024. Kiedy będą wypłaty? Na seniorów czeka wiele niespodzianek. Najnowsze wyliczenia! 10.05.2024

Tabele z wyliczeniami kwot dodatkowego świadczenia dla emerytów

Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS wypłaca to świadczenie z urzędu. Czternastka zostanie wypłacona wraz z emeryturą i rentą. 14. emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, na które mogą liczyć niektórzy emeryci raz w roku. Aby otrzymać te pieniądze, trzeba spełnić określone warunki.

14. emerytura 2024 - ile wyniesie?

Dodatkowa emerytura wynosi tyle, co emerytura minimalna. W 2024 roku po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto). Właśnie w takiej kwocie czternastkę otrzymają uprawnieni emeryci. Co trzeba zrobić żeby dostać świadczenie? Pieniądze otrzymają wszyscy, których podstawowe świadczenie wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. Jeśli jest wyższe, zostanie zastosowana zasada "złotówki za złotówkę". Minimalna kwota wypłaty to 50 zł brutto.