Dachowanie w miejscowości Jarogniew koło Kołobrzegu ZDJĘCIA

- Dziś strażacy, którzy jechali dwoma zastępami na prace gospodarcze byli świadkami dachowania. Natychmiast zdarzenie zgłoszono do PSK i rozpoczęto akcje ratowniczą - podają strażacy z OSP w Gościnie. - Kobietę, która Renaultem wpadła do głębokiego rowu trzeba było uwolnić z auta za pomocą narzędzi hydraulicznych. Po ewakuacji poszkodowanej z auta przekazano ją do ZRMu - odmówiła pomocy medycznej.

W akcji udział brały:

OSP Gościno

OSP Wartkowo

JRG Kołobrzeg

