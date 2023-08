Deszcze opóźniły tegoroczne żniwa. Rolnicy zaniepokojeni

Jerzy Bartman razem z brać-mi na razie skosili 50 hektarów jęczmienia ozimego i 6 ha rzepaku. Do zebrania mają jeszcze 450 ha. W gospodarstwie stoją dwa kombajny zbożowe.

- Tutaj w okolicy nikt do końca rzepaku nie skosił - mówi Jerzy Bartman. - My próbowaliśmy, ale się nie da. Ziarno powinno mieć 9 procent wilgotności, a teraz ma nawet 20 procent. Za każdy procent wilgotności powyżej normy (czyli powyżej 9 proc.) w skupie potrącają 4 procent ceny, czyli teraz może to być nawet ponad 40 procent. Płacą obecnie 1700--1800 zł za tonę, co po potrąceniach może zostać 1000 zł. A jak to się ma do kosztów produkcji, lepiej nie mówić. My kupiliśmy suszarnie i już do nas jedzie. Tyle lat (ja gospodaruję od 1987 roku) obywaliśmy się bez niej, a teraz się nie da. Za wilgotne ziarno potrącenia są olbrzymie, suszenie jest drogie, więc nie ma wyjścia.