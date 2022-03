Długie kolejki osób po PESEL przed koszalińskim ratuszem. Co trzeba wiedzieć o nadawaniu numeru?

Od początku akcji w Koszalinie około 500 Ukraińców uzyskało numer PESEL. Jak zdradza Grzegorz Śliżewski z biura prasowego ratusza, od poniedziałku do soboty pracują trzy stanowiska. Urząd nie może skierować do tego większej liczby urzędników, bo ma tylko trzy zestawy do pobierania odcisków palców, które są nieodłącznym elementem procedury. Formalności utrudniają też problemy językowe. W sumie na jedną osobę trzeba około 30 minut.

By akcja przebiegała jak najsprawniej, urząd wydłużył godziny funkcjonowania dla obywateli Ukrainy — w poniedziałek urząd pracuje od godziny 9 do 18, od wtorku do piątku od godziny 7.15 do 18, akcja wydawania numerów PESEL organizowana jest też w soboty — od godziny 9 do 18.

Rano osobom, które ustawiają się w kolejkach, urzędnicy przydzielają konkretną godzine kiedy mają stawić się w urzędzie. - Oczywiście to nie zawsze są terminy tego samego dnia, bo nie mamy takich możliwości, niektórzy muszą dzień lub dwa poczekać na wyznaczony termin — wyjaśnia Grzegorz Śliżewski. - Takie rozwiązanie na razie się sprawdza.