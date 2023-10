Do koszalińskich fundacji trafiło nasze 1,5 procenta podatku

Dzięki odpisom od podatku dochodowego (przypominamy, że w 2022 roku każdy podatnik mógł przekazać wybranej organizacji 1,5 procenta) koszalińskie hospicjum dostało 1 065 986 złotych!

- To ogromna kwota, dzięki której będziemy mogli kontynuować naszą działalność, inwestować w niezbędny sprzęt medyczny czy rozwijanie naszych możliwości, aby jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym. Misja hospicyjna jest niezwykle ważna i wymaga szczególnego zaangażowania nie tylko personelu, ale przede wszystkim Was – ludzi wrażliwych na drugiego człowieka. To Wasze gesty w naszą stronę podkreślają, jak istotne jest zauważanie i wspieranie opieki hospicyjnej. Jest to też dla nas ogromny zastrzyk nadziei i nowej energii — cieszy się zespół koszalińskiego hospicjum.