Dożynki powiatowe w Sianowie. Był czas ciężkiej pracy, jest czas zabawy [ZDJĘCIA] OPRAC.: Dawid Jaśkiewicz

Wrzesień to czas obchodów Święta Plonów. Tradycyjne dożynki to forma podziękowań dla rolników za ich ciężką pracę. Jest to czas odpoczynku i okazja do wspólnej zabawy. W sobotę na stadionie miejskim w Sianowie zorganizowane zostały dożynki powiatowe.