Droga dziurawa, jak ser. Mieszkaniec gm. Malechowo apeluje o jej remont [ZDJĘCIA]

Fatalny stan drogi: Lejkowo - Drzeńsko

Czytelnik odpowiada, że już w 2019 r. wpłynęła do powiatu petycja dotycząca remontu drogi: Lejkowo - Drzeńsko.

- Wtedy pisemnie nam odpowiedziano, że petycja jest słuszna, ale nie może być uwzględniona, gdyż drogi nie ma w powiatowych harmonogramie. Zapowiedziano jej połatanie - przypomina Czytelnik. - Mamy teraz rok 2024 i stan drogi jest dramatycznie zły.

Starosta odpowiada, że w Radzie Powiatu działają nowi radni i dodaje, że tu ścierają się różne poglądy i priorytety inwestycyjne.

- Rok 2024 będzie bardzo dobry dla dróg powiatowych z uwagi na wielkość nakładów finansowych - mówi starosta. - Mam świadomość, że to nie wyczerpuje wszystkich koniecznych prac, ale zachęcam lokalną społeczność do przekazywania wszelkich uwag za pośrednictwem Waszych radnych powiatowych, abyśmy wspólnie mogli wypracowywać kompromisowe rozwiązanie. Jak na razie dla drogi: Lejkowo - Drzeńsko mogę zadeklarować doraźne łatanie i naprawę jezdni. Nie ukrywam, że każda remontowana droga powiatowa musi mieć swój "budżet". Czyli środki zewnętrzne, wsparcie samorządu plus nasze środki własne. Takie są realia. Nie wykluczam, że w kolejnych naborach będziemy starali się o dofinansowanie remontu opisywanej drogi - zaznacza starosta.