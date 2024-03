Wyczekiwany remont odcinka Bobolice - Drzewiany. Mieszkańcy apelują o pomoc

Choć jeszcze w 2022 roku remont drogi wojewódzkiej nr 205, między miejscowościami Bobolice a Drzewiany, był ujęty w planach, to do tej pory nie udało się go zrealizować. Jak jednak informują w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, w tym roku w końcu ma się to zmienić. Oprócz inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym i z dofinansowaniem z dwóch programów rządowych, w planie ZZDW znalazły się bowiem 62 zadania finansowane z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego. 20 z nich dotyczy odcinków szlakowych, 42 zadania to budowy bądź przebudowy mostów, przepustów, chodników, zatok autobusowych czy krótkich odcinków najbardziej zniszczonych dróg, w tym tych w ciągu DW 205. Budżet na zadania własne ZZDW to w tym roku 102 mln złotych.

Za te pieniądze naprawiany ma być między innymi ponad 10-kilometrowy odcinek Drzewiany - Chociwle, a także niespełna kilometrowy odcinek w Bobolicach - przy ul. 1-go Maja od ronda, w kierunku Polanowa.