Droga S11. Od dziś w ekspresowym tempie na południe. Kierowcy długo czekali na „drogę życia”

Pierwsze auta przez S11 mają przejechać około godziny 15. Uroczyste otwarcie zostało zaplanowane na węźle przed Bobolicami chwilę wcześniej. Zgodnie z zapowiedzą, weźmie w nim udział premier RP Mateusz Morawiecki, będą też posłowie z regionu.

Ten 48-kilometrowy odcinek trasy S11, która docelowo ma połączyć Pomorze Środkowe z Wielkopolską i dalej ze Śląskiem, zdecydowanie usprawni ruch w regionie.

- Zawsze mówiłem, że to była do tej pory droga przez mękę, a teraz to będzie droga życia - komentuje poseł Czesław Hoc, kołobrzeżanin, orędownik budowy tej trasy już od początku lat 2000. Przypomina, że latem do naszego turystycznego regionu jechało się starą drogą krajową nr 11 wyjątkowo długo, męcząc się przede wszystkim w ogromnych korkach. - A teraz skracamy dystans i czas jadącym z centrum Polski do naszego Kołobrzegu, Koszalina, Mielna. Już tylko dzięki temu odcinkowi pojedziemy o nawet pół godziny krócej. Ale dodam, że nie tylko o turystów tu chodzi. Zawsze, gdy powstają nowe drogi, chodniki, ścieżki, pojawiają się także nowi inwestorzy. Ta droga to będzie impuls dla regionu. Tym bardziej że za dwa lata poprowadzi aż do Szczecinka, a do 2028 roku mamy nią pojechać aż do Poznania. Tak, to jest droga życia dla naszego regionu - kończy Hoc.