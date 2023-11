Drogo na stacjach wulkanizacyjnych w Koszalinie. A to już czas na wymianę opon

To już ostatnia chwila na zmianę. - Jeśli nie chcemy, by aura nas zaskoczyła, w tej chwili rzeczywiście powinniśmy mieć już na kołach opony zimowe - przypomina Marian Latocha, mechanik z Drawska Pomorskiego, zajmujący się też serwisem opon. - Temperatury powietrza wieczorami są już na tyle niskie, że ja nie mam co do tego wątpliwości.

Ceny wymiany opon zależą od wielu czynników: wielkości tych opon (im większa, tym drożej), felgi, na jakiej ta opona jest zamontowana (aluminiowa jest droższa), rodzaju pojazdu, którym się poruszamy (czy ma napęd na dwa czy cztery koła, czy to jest SUV), a także tego, czy koło ma zamontowane czujniki ciśnienia powietrza. Jeśli tak, będzie jeszcze drożej.