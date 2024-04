Drzewa i krzewy za kilogramy makulatury w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Chcemy upiększyć nasze sołectwo , a ta akcja to dla nas wręcz idealne wydarzenie. Pozbędziemy się starych, zniszczonych już książek, otrzymamy piękne drzewka, które dosłownie upiększą naszą miejscowość - tłumaczyły Wioleta Bawoł, Joanna Adamczak i Paulina Bihun.

Już od rana leśnicy, którzy współorganizowali tę akcję, mieli ręce pełne roboty. Mieszkańcy całego regionu przywozili dosłownie setki kilogramów makulatury. A wystarczyły jedynie 2 kg, by otrzymać jedno drzewko.

Karol Czaja, specjalista ds ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo - leśnej w Nadleśnictwie Karnieszewice wyjaśniał jak ważna to akcja z punktu widzenia właśnie ekologicznego.

Zbieramy nie tylko makulaturę, ale wszystkie surowce wtórne, co ma kolosalne znaczenie dla przyrody. Te odpady nie trafiają do lasu, tylko do recyklingu, a przy okazji przekazujemy rośliny, które pięknie będą się prezentowały w domu, na podwórku, w ogrodzie.