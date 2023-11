Duże wahania poziomu Bałtyku. Nawet metr w ciągu doby

Podczas największych sztormów poziom morza sięgał nawet 670 cm. Tak było choćby w 2017 roku, gdy wiał huragan Axel. Tymczasem ostatniej nocy - z środy na czwartek - tuż po godzinie 22, urządzenia pomiarowe odnotowały wyjątkowo niski stan morza, bo jedynie 424 cm na wybrzeżu darłowskim, a tendencja była malejąca.

- Wiało z lądu, więc woda została „przepchana” w stronę Szwecji. Rzeczywiście można było prawie dojść suchą stopą do końca falochronów. Dawno już tak nie mieliśmy. W Kołobrzegu można było po piasku dojść niemal do końca molo. Ale proszę jednak zauważyć, że już z rana zaczęło wiać od morza, więc poziom Bałtyku u nas zaczął się podnosić. I to bardzo szybko. Nawet o metr w ciągu tych kilku, kilkunastu godzin – zauważają rybacy z Mielna.