Dworzec kolejowy w Szczecinku odzyskuje dawny blask. Rozpoczęto piaskowanie [zdjęcia]

Trwa remont i renowacja budynku dworca kolejowego w Szczecinku. Prace toczą się głównie wewnątrz, ale gmach otoczyło również rusztowanie. Widać już efekty robót przy elewacji, która przed inwestycją miała trudny do określenia kolor - zgniłozielono, bladoniebiesko, brązowoburaczany. W PRL zamalowano farbą detale architektoniczne, w tym piękną klinkierową cegłę na obramowaniach okien. Zamazano także ceglane elementy.

Teraz zaczynają odsłaniać te fragmenty murów. Widać je np. w nadprożach nad oknami w poczekalni. Te akurat zachowały się znakomicie, część jednak okazała się być uszkodzona. Dokładny stan tych elementów będzie można ocenić po zakończeniu, wtedy będzie wiadomo co można zostawić, a co trzeba będzie zastąpić nowymi (o ile dziś jeszcze takie uda się zdobyć).

Skuto już także stare tynki, w ich miejsce pojawią się nowe jednolitym, jasnym kolorze. Na zlecenia miasta remontu dworca podjęła się firma Adexbud PMB z Obornik. Będzie to kosztować 22,576 mln zł. Finał w roku 2025. Budynek dworca objęty jest ochroną konserwatorską. Pierwszą linię kolejową doprowadzono do Szczecinka w roku 1878, wtedy też powstał pierwszy budynek stacyjny. Zastąpił go z czasem znacznie bardziej okazały gmach. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał, ale stalowa belka znaleziona w stropie piwnicy z datą Bochum 1889 wskazuje, że była to końcówka XIX wieku.

Miasto urealniło wydatki zaplanowane na przebudowę szczecineckiego dworca. Cztery przetargi pokazały, że nie uda się zmieścić w założonych pierwotnie kosztach (16,250 mln zł, z czego rządowa dotacja opiewa na 13,8 mln zł). Wykonawcy wcześniej chcieli się podjąć tego zadania za ceny od nawet blisko 44 do prawie 24 mln zł, więc przetargi unieważniano, bo było zbyt drogo.