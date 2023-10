Działania policji w Sławnie. 11 kierowców ukaranych mandatami

- Głównym celem akcji było zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez kierowców jadących z nadmierną prędkością. W dniu przeprowadzonych działań w jedenastu przypadkach kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość, a za popełnione wykroczenie zostali ukarani mandatami karnymi - informuje asp. szt. Kinga Warczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

- Po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze i stosowanie się do znaków drogowych i przepisów. Nadmierna prędkość może bowiem doprowadzić do tragedii! Pamiętajmy, że wybierając sposób dotarcia do celu podróży nie kierujmy się pośpiechem tylko tym, aby bezpiecznie do niego dotrzeć - podkreślają funkcjonariusze.