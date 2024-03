Dzień Kobiet. Koszalińskie policjantki o pracy i pasjach [ZDJĘCIA]

Dziś kobieta w mundurze nikogo nie dziwi. Przy okazji Dnia Kobiet kilka policjantek opowiedziało nam o swojej pracy i wyjątkowych pasjach.

Służba w policji składa się z setek małych, codziennych zadań. Trzeba stale się doskonalić, uczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Czasem zdarza się, że jakiś element policyjnego rzemiosła staje się hobby, a nawet życiową pasją. Tak właśnie się wydarzyło w przypadku asp. szt. Agnieszki Skoczylas – obecnie pełniącej obowiązki Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą koszalińskiej komendy. Jej codzienna służba wypełniona jest postępowaniami, analizami i kazusami prawnymi. Kierowanie wydziałem to wymagające zadanie, a wytchnieniem może być wizyta na strzelnicy. Agnieszce obowiązkowe strzelania zaczęły nie wystarczać, więc postanowiła prywatnie uczęszczać na dodatkowe szkolenia np. „Low light” (strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności) czy udzielanie pomocy w warunkach taktycznych TCCC. Jak się okazało pasja do strzelania to szerokie zagadnienie, które można łączyć z rodzinnymi weekendowymi wypadami na strzelnicę. Jak mówi: - Strzelectwo to hobby dla perfekcjonistów, gdzie nie ma miejsca na pomyłki, przez co każdy trening wymaga skupienia i koncentracji, a czasem nawet siły i wytrzymałości. Dzięki takiej pasji lepiej poznajemy siebie i swoje możliwości, a przy okazji fundujemy swojemu ciału maksymalne odprężenie - mówi i zdradza, że nie jest jedyna. Strzelectwo wbrew obiegowej opinii okazało się doskonałym hobby dla wielu kobiet.

St. asp. Agnieszka Czarnecka – jest kierownikiem Posterunku Policji w Bobolicach. Do jej licznych obowiązków i zadań należy m.in. planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją zadań przez policjantów, którzy wspólnie z nią pełnią służbę. Nie ukrywa, że to praca trudna, wymagająca dyspozycyjności, obciążająca psychicznie i fizycznie. Policjantka znajduje czas na swoje hobby, które realizuje w stadninie. Miłością do jeździectwa zaraziła się ponad 20 lat temu. W każdej wolnej chwili planuje czas tak, aby poświęcić się swojej największej pasji, jaką są konie. Bierze udział w licznych amatorskich zawodach jeździeckich reprezentując Stadninę Konną Radwanki. - Jeździectwo jest sztuką wymagającą sprawności, ale i wytrwałości, cierpliwości i delikatności, co jest domeną kobiet. Dlatego często odnoszą one sukcesy - mówi.

Sport pozwala się doskonalić. Daje przestrzeń do wytyczania sobie celów, których realizacja daje wiele satysfakcji, choć osiąganie sukcesów często okupione jest potem i łzami. To wielokrotnie udowodniła mł. asp. Aleksandra Giedrowicz, policjantka wydziału Przestępczości Gospodarczej koszalińskiej komendy, która często zajmuje najwyższe miejsca na podium biorąc udział w maratonach i półmaratonach. Często angażuje się, aby pobiec charytatywnie dla szczytnego celu – pomocy drugiemu człowiekowi. Na co dzień zajmuje się stroną procesową pełniąc służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Jej codzienne zadania skupiają się na gromadzeniu materiału dowodowego. Postępowania, analizy przestępstw gospodarczych, kolejne rozpracowanie modus operandi wymagają skupienia. Bieganie jest jej metodą na utrzymanie w życiu równowagi i znajdowanie spokoju. - Sport i bieganie uzależniają. Bieg kształtuje nie tylko ciało, ale przede wszystkim charakter, bo by biegać na długich dystansach nie wystarczy bardzo dobra kondycja, ale przede wszystkim potrzebna jest żelazna siła woli. Jest to cecha, która charakteryzuje kobiety - komentuje.

Wideo Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych