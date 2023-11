Dzień Wcześniaka w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Personel Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie zadbał, by tego dnia od rana sale oraz korytarz były odpowiednio udekorowane. Dlatego już dzień wcześniej wszystko było przygotowane – w Oddziale pojawiły się maleńkie dziecięce skarpetki, którymi udekorowano ściany, zawieszono je też w kilku miejscach pod sufitem, pojawiły się też fioletowe balony (fiolet, gdyż kolor ten kojarzony jest z delikatnością i wyjątkowością).



Obecnie w Oddziale Neonatologicznym w koszalińskim Szpitalu przebywa dziewięcioro maluszków. Personel przygotował dla wcześniaków z okazji ich święta drobne upominki, które już w czwartek rozdawała Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Kowanda.



- W tym roku, do tej pory, hospitalizowaliśmy w Oddziale ok. 120 wcześniaków na ok. 950 wszystkich hospitalizacji. Większość tych dzieci urodziła się w naszym Szpitalu – mówi lek. med. Janina Sobieraj, Koordynator Oddziału Neonatologicznego. - W ubiegłym roku hospitalizowaliśmy u nas ok. 140 wcześniaków na ok. 1.200 wszystkich dzieci.



Najmniejszy maluch urodził się w 23. tygodniu ciąży, ważył ok. 600 gramów i miał ok. 30 cm. - W tym roku, tych najmniejszych dzieci, poniżej kilograma, było pięcioro – dodaje Koordynator Oddziału. - Dzieci najpierw trafiają na Oddział Intensywnej Terapii, następnie przebywają u nas w Oddziale kolejny miesiąc, a nawet i dłużej. W tym czasie wymagają specjalnej opieki, wspomagania oddychania, tlenoterapii, specjalnego żywienia. Wypisujemy je do domu wówczas, gdy potrafią już samodzielnie oddychać i gdy potrafią same jeść przez smoczek – wyjaśnia pani doktor.



W Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie zostały stworzone odpowiednie warunki, które pozwalają mamom na stały pobyt z ich pociechami podczas hospitalizacji.