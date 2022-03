Dziś Światowy Dzień Wody. Dostęp do wody nie wszędzie jest oczywisty Wojciech Nowak

Dziś Światowy Dzień Wody. Dostęp do wody nie wszędzie jest oczywisty archiwum

Dla wielu z nas jest czymś oczywistym dostęp do wody pitnej, a jednak stopniowo jej zasoby się kurczą. Co więcej, na świecie jest ogromna liczba ludzi, która dostępu do niej nie ma. Między innymi z tych powodów obchodzony jest Światowy Dzień Wody obchodzony 22 marca.