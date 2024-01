31 lat temu na Bałtyku zatonął polski prom Jan Heweliusz. Zginęło 55 osób

Na te apele z „Heweliusza” odpowiadały tylko szumy.

- Podajcie pozycję - krzyczał „Kopernik”. - Jesteście już na północ czy na południe od Arkony? Spróbujcie aktywnym na drugą stronę, żeby wiatr was podniósł.

- To co, ogłaszacie mayday czy co? - padło pytanie z „Kopernika”.

- Tak, ogłaszamy mayday.

Ogłoszenie mayday to znak, że sytuacja zagraża życiu wszystkim, którzy są na pokładzie, a statku nie uda się już ocalić i trzeba będzie go opuścić. - Mayday, mayday, mayday all ships, all ships. Mayday, mayday. Polish ferry „Jan Heweliusz” with heavy list to the portside. I give you my position shortly...