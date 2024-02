Droga z Czaplinka na północ jest w rozsypce, a kierowcy w rozpaczy

Podobnych opinii jest więcej, wiele osób zgłasza szkody w swoich pojazdach do policji i dalej do zarządcy drogi. - Tu już nie chodzi o komfort jazdy, ale o bezpieczeństwo i ryzyko wypadku – mówi pan Piotr, kierowca zawodowy. - Są miejsca, że dziur nie idzie ominąć, zwłaszcza, gdy ktoś jedzie z naprzeciwka i po prostu trzeba się zatrzymać, a takie lawirowanie po jezdni to proszenie się o nieszczęście. Inny Czytelnik dodaje, że niewiele lepiej jest z DW 163 w samym Czaplinku i na odcinku w kierunku Wałcza.

O interwencję poprosił nas kierowca jeżdżący często trasą na północ od Czaplinka. To droga wojewódzka nr 163 łącząca to miasto z Połczynem-Zdrojem, bardzo ważna, bo przejmująca także ruch turystyczny nad morze. W zeszłym roku wyremontowano odcinek około 8 kilometrów od Doliny Pięciu Jezior w kierunku na Połczyn, bardzo malowniczy i zwany drogą stu zakrętów.

Problem w tym, że i drogowcy mają świadomość, że to działania doraźne. - Jeśli nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, jest zwietrzała i krucha, a tak jest właśnie na odcinku Kluczewo - Czaplinek, to tego typu remonty cząstkowe mają małą wytrzymałość – przyznaje pani rzecznik. - Częste wahania temperatur i intensywny ruch pojazdów ciężarowych ma decydujący wpływ na tempo degradacji starej nawierzchni DW163. Jeszcze kilka lat temu wysyp takich ubytków mieliśmy na przełomie marca i kwietnia. Teraz drogi narażone są na nie praktycznie przez całą zimę, bo najistotniejsze dla nawierzchni drogowych jest tzw. przejście temperatury przez zero. W ciągu dnia mamy temperaturę dodatnią, po zmierzchu zaczyna spadać, by w nocy przekroczyć granicę zera. A to oznacza, że woda, która w ciągu dnia trafiła w szczeliny, zaczyna zamarzać i rozszerzać swoją objętość, krusząc wszystko wokół. Im więcej przejść przez zero, tym większe i głębsze ubytki. Zarówno grudzień jak i styczeń były miesiącami takich oscylacji.