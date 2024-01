Tysiące złotych kar za niezwrócone w terminie książki. Ile płacą rekordziści?

Kilka dni opóźnienia to nie jest jeszcze wielki problem. W Gdańsku zwłoka w oddawaniu książek skutkuje nałożeniem opłaty w wysokości 50 groszy za każdy kolejny dzień. W jednej ze szczecińskich bibliotek kwota kary za dzień zwłoki wynosi 30 groszy, podobnie w Koszalinie, w Słupsku - 20 groszy. Ale już w bibliotece Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego to okrągła złotówka.

Schemat jest prosty i znany każdemu z nas przynajmniej od szkoły podstawowej. Książki z biblioteki wypożyczamy i po określonym czasie zwracamy je. To zupełnie nieskomplikowane. A jednak dla wielu czytelników zbyt trudne. A wówczas sypią się kary. I to nie byle jakie. Od drobnych kwot począwszy, na sądowych wyrokach skończywszy.

- Nam zależy na tym, by problem rozwiązać, a nie na tym, by ukarać czytelnika - mówi Beata Sawa-Jovanoska z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Nie tylko pieniądze

Takie notoryczne uchylanie się od zwrotu pożyczonych dzieł to początek sporych kłopotów, które mogą wpłynąć na nasze życie bardziej, niż nam się wydaje.

- Po upływie 30 dni od terminu zwrotu książki lub płyty wysyłamy upomnienie, po kolejnych 30 dniach - wezwanie do zapłaty - mówi Beata Sawa-Jovanoska.

- Jeśli czytelnik takie wezwanie zignoruje, to wtedy dopiero może mieć problemy - ostrzega.

Najpierw e-mail, potem przesyłki pocztowe, a w końcu windykator. I to nie jako bohater sensacyjnej powieści, a konkretna osoba mająca odzyskać należne bibliotece pieniądze. I to też jeszcze nie wszystko. Wachlarz pozostałych kar jest bowiem bardzo szeroki. Pierwsza z nich to wpisanie do Krajowego Rejestru Długów. Trafić do niego można, gdy dług przekroczy 200 złotych. Wpis do rejestru oznacza problemy z zaciągnięciem kredytu, zakupem telefonu w abonamencie, korzystaniem z usług abonamentów telewizyjnych i internetowych.