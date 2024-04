Wyjątkowy czwartek w Ekonomie pod hasłem "Zwolnieni z teorii"

Uczniowie koszalińskiego Zespołu Szkół nr 1, czyli "Ekonoma" w czwartek brali udział w wyjątkowym wydarzeniu, w ramach którego odbyła się prezentacja połączona z debatą na ważne tematy takie jak akceptacja, feminatywy, problem depresji oraz zaimki i język neutralny płciowo.

Kolejnym punktem programu była żywa biblioteka. To bardzo ciekawa inicjatywa dzięki, której można się skonfrontować ze swoimi wyobrażeniami o pewnych grupach społecznych, rozprawić się z mitami. Podczas żywej biblioteki można wypożyczyć "żywą" książkę po to, by szczerze porozmawiać, zadać trudne, odważne pytania.

Podczas wydarzenia w "Ekonomie" można było porozmawiać m.in. z niepijącym alkoholikiem, osobą współuzależniona, mężczyzną trans, ojcem osoby trans, osobą niedosłyszącą, ateistką, feministką, osobą z doświadczeniem depresji.

Lokalna organizatorka żywej biblioteki Katarzyna Czarkowska mówi, że młodzież z "Ekonoma" świetnie się spisała. - To była dla nas wyjątkowa biblioteka, bo zorganizowana w formule zamkniętej, dla uczniów i nauczycieli. Razem z wolontariuszami, w tym bibliotekarkami ze Stanomina, pomogliśmy młodzieży w wytypowaniu "żywych" książek, ale organizacja wydarzenia to zasługa uczniów. Uważam, że to było bardzo cenne doświadczenie organizacyjne dla nich i doświadczenie życiowe dla uczestników. Żywa biblioteka to dziś ogólnoświatowy społeczny ruch, którego celem jest walka z uprzędzeniami. A nic lepiej nie pozwala się z nimi rozprawić niż rozmowa z żywą osobą.