Najnowocześniejsze narzędzie do walki z rakiem. Koszalin ma nowoczesną pracownię PET-CT [ZDJĘCIA]

PET-CT to metoda, która umożliwia wczesne wykrywanie nawet najmniejszych zmian nowotworowych szybciej niż przy wykorzystaniu innych narzędzi diagnostycznych. W środę w koszalińskim Międzynarodowym Centrum Onkologii Afidea zaprezentowane zostało nowe urządzenie do badań PET-CT. To najnowsza inwestycja Afidei, która od 12 lat przy szpitalu wojewódzkim diagnozuje i leczy pacjentów onkologicznych. Co ważne: koszty badań diagnostycznych wykonywanych w Centrum oraz leczenia (radioterapia i medycyna nuklearna) pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

- W województwie mazowieckim pracowni PET-CT, które diagnozują pacjentów, jest osiem. Tam są kolejki kilkudniowe. Pacjent onkologiczny nie może czekać i nasz pacjent czekać nie będzie. Gdy szybko przeprowadzimy diagnostykę, możemy naszym pacjentom zaproponować zupełnie inne leczenie niż leczenie radykalne. Możemy ich leczyć mniej inwazyjnie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod.

Szydłowska zdradza też, że Afidea tylko w tym roku zainwestuje w swoje koszalińskie centrum około 50 milionów złotych - w nowe urządzenia, ale też w wyminą sprzętu na nowocześniejszy.

Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego podkreśla, że na mocy podpisanego wiele lat temu porozumienia inwestycje Afidei z czasem przechodzą na własność koszalińskiego szpitala, którym zarządza samorząd wojewódzki.

Profesor Mirosław Dziuk, dyrektor medyczny Afidea Polska, podczas otwarcia pracowni PET-CT w Koszalinie (to piąta taka pracownia Afidei w Polsce, 15 w Europie) tłumaczył, dlaczego dla pacjentów i lekarzy z naszego regionu to tak ważna chwila: - Na czym polega fenomen tego urządzenia? Pozwala określać czy zmiana jest agresywna, złośliwa, jak dalece jest wrażliwa na leczenie. Są trzy główne wskazania do leczenia. Po pierwsze to diagnostyka zmian, czyli określenie czy to zmiana złośliwa, czy nie. Pozwala też określić zaawansowanie zmian nowotworowych, jak choroba rozprzestrzenia się w organizmie. To pozwala zaplanować leczenie. Trzecia istotna cecha tego urządzenia to diagnostyka wznowy, czyli: mieliśmy wyleczonego pacjenta, u którego po kilku latach dochodzi do jakichś zmian, nie jesteśmy pewni, czy to jest wznowa.