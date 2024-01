Zima na peronie w Szczecinku. Pasażerowie grzeją się przy koksownikach [ZDJĘCIA]

Pasażerowie czekający na pociągi w Szczecinku nadal marzną na dworcu kolejowym. W poniedziałek (8 stycznia) na peronie pojawiły się chociaż koksowniki.

W poniedziałek temperatura w Szczecinku spadła do minus 10, a we wtorek nawet do minus 12 stopni. Mróz szczególnie we znaki daje się pasażerom czekającym na pociągi. Przypomnijmy, że dworzec jest w remoncie i nie ma gdzie się schronić. Ale po naszym poniedziałkowym tekście na zlecenie miasta za sprawą OSiR na peronie pojawiły się koksowniki opalane drewnem. Stanęły tam wieczorem, a poniedziałek przeniesiono je na pobliski przystanek autobusów dalekobieżnych. O sprawie marznących pasażerów (dworzec jest w remoncie, brakuje poczekalni) już pisaliśmy. Po ostatnich mrozach napisała do nas mieszkanka Szczecinka: - Jest sprawą bardzo bulwersującą sytuacja w której znaleźli się wszyscy chętni podróżujący z dworca w Szczecinku - pisze. - Remont rozpoczął się parę miesięcy temu a nikt nie zagwarantował mieszkańcom godnych warunków (zastępczej poczekalni, kasy biletowej, ubikacji ) na czas remontu.

Miesiące jesienno-zimowe są szczególnie uciążliwe dla wszystkich podróżujących ze względu na warunki pogodowe. Czy ktoś w ogóle pomyślał o osobach czekających na mrozie? Ostatnio dzieci z jednej ze szkół jechały na wycieczkę do Poznania końcem listopada i czekały na mrozie na pociąg opóźniony 40 minut.

Na peronie dworca zastaliśmy grupkę zmarzniętych pasażerów. - Dobrze, że nasz pociąg nie ma dziś opóźnienia - mówi jedna z pań. - Niedawno remontowano dworzec w Chojnicach i tam też nie było tymczasowej poczekalni, marzłam tam straszliwie. - Od początku stoimy na stanowisku, że miasto Szczecinek nie jest odpowiedzialne za postawienie i zorganizowanie dworca tymczasowego w Szczecinku – mówi Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy ratusza. - Fakt przejęcia zrujnowanego budynku nie oznacza, że miasto jest zobowiązane do zapewnienia dworca tymczasowego w trakcie trwania remontu zabytkowego budynku dworca PKP. Już sam fakt podjęcia znacznego wysiłku finansowego związanego z remontem i modernizacją do tej pory zrujnowanego dworca jest naszym ukłonem w stronę podróżnych i mieszkańców Szczecinka, którzy w przyszłości będą korzystali z tego obiektu.

I dalej: - Miasto Szczecinek nie jest i nigdy nie było organizatorem przewozów kolejowych – dodaje. - W związku z tym, stoimy na stanowisku, że to przewoźnicy kolejowi powinni zapewnić swoim pasażerom i klientom godne warunki oczekiwania na przejazd pociągu. Podobnie było w przypadku modernizacji dworca PKS w Szczecinku. W tym przypadku Miasto także nie zapewniało dworca tymczasowego. Podkreślam, że w przypadku dworców modernizowanych przez PKP, choćby w Koszalinie czy Kołobrzegu, to właśnie PKP zapewnia dworce tymczasowe w postaci kontenerów, czy innych urządzeń. W naszej opinii analogiczna sytuacja powinna mieć miejsce w Szczecinku. Fakt, że w przypadku naszego miasta PKP nie jest inwestorem remontującym dworzec, nie oznacza, że to miasto ma organizować dworzec tymczasowy.

- W związku z trybem, w jakim dworzec został przejęty przez samorząd, za obsługę podróżnych w budynku dworca odpowiada nowy zarządca – mówił nam kilka tygodni temu Michał Stilger rzecznik PKP. - Przejmując dworzec, samorząd zobowiązał się m.in. do zapewnienia w budynku dworca pomieszczeń do obsługi pasażerów, w tym ogólnodostępnej poczekalni. Wyjaśnia także, że PKP Państwowe S.A. zarządzają nieruchomościami, w tym dworcami i wynajmują przewoźnikom pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe i centra obsługi klientów. Dotyczy to jednak wyłącznie dworców PKP S.A. Te stanowią około 90 procent czynnych budynków dworów w kraju. Pozostałymi zarządzają samorządy. To zarządcy dworców wynajmują operatorom kas przestrzenie w swoich obiektach. Utrzymanie takich miejsc jak poczekalnie, toalety, hole itp. to zadanie zarządcy dworca kolejowego. - Rzeczywiście, w ramach własnych inwestycji związanych z modernizacją dworców i budową nowych obiektów do obsługi pasażerów np. w Koszalinie i Kołobrzegu) PKP zapewniają dworce tymczasowe – kontenerowe lub urządzone w innych obiektach czy pomieszczeniach – tłumaczył rzecznik. - Dotyczy to jednak przebudowy dworców, które są zarządzane przez PKP S.A. i inwestycji, w przypadków których PKP w przypadku których PKP S.A. jest inwestorem. Analogicznie, w przypadku prowadzenia gruntownej modernizacji budynków dworców, takie rozwiązania mogą zapewniać także inni zarządcy, czyli np. samorządy.

