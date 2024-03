Uwaga, podróżni! Już wkrótce korekta kolejowego rozkładu jazdy. Co się zmienia?

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od niedzieli 10 marca do 9 czerwca. Rozkład jazdy jest dostępny w Internecie na portalpasazera.pl i stronach przewoźników.

Zgodnie z nowym rozkładem od 10 marca skróci się czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego – podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz.14 min. To efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na tzw. kolejowej zakopiance. Od marcowej korekty większość połączeń pomiędzy największymi miastami w kraju nadal będzie miała atrakcyjne czasy przejazdów. Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min, z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min.