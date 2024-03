Otwarcie Oto Parku, nowego centrum handlowego, już w czwartek. Dojedziesz tam autobusami MZK Koszalin

MZK Koszalin informuje, że zmianie ulegnie kursowanie autobusów linii nr 1 i 6. W przypadku linii nr 1 każdy kurs w kierunku Jamna i Łabusza oraz z powrotem w dni powszednie, a także w soboty i niedziele handlowe będzie przejeżdżał przez CH OTO Park.

Jeśli chodzi zaś o linię nr 6, to co drugi kurs linii w kierunku Os. Unii Europejskiej i z powrotem będzie przedłużony do CH OTO Park. Obie linie doczekają się także dodatkowych kursów w godzinach porannych i wieczornych. Korekta rozkładu jazdy na tych linii obowiązywać będzie od 21 marca.

W ostatnich dniach MZK skorygował kursy także innych linii. I tak, w przypadku linii nr 4, 11, 12 i 15 dodano nowy przystanek Budowlanka 01. Nie zmieniono przy tym godzin odjazdów z pozostałych przystanków na ich trasach.