Nowe centrum handlowe Oto Park w Koszalinie już za chwilę [ZDJĘCIA]

Chodzi o potężny obiekt przy trasie S6, na wysokości alei Europejskiej w Koszalinie. Pierwotnie był przedstawiany jako Koszalin Power Center, ale teraz to po prostu Oto Park. To będzie, a właściwie już jest największy kompleks handlowy w regionie koszalińskim. Pracowników szukają m. in. sklepy Agata Meble, Leroy Merlin, Lidl, Jysk, Rossmann, Media Expert. Łącznie ma ich być tu 30.

Wprawdzie jeszcze tydzień temu Łukasz Bieżyński z Falcon Investment Management, firmy która jest inwestorem Oto Parku, nie mógł nam podać dokładnej daty otwarcia centrum, dziś już wiemy, że będzie to 21 marca. Tego dnia zapraszają do siebie wspomniany Agata Meble oraz 25 innych, m. in. Lidl i Komfort. Na Leroy Merlin i kilka innych będziemy musieli poczekać do około połowy kwietnia.