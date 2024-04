Od piątku wejście na molo w Kołobrzegu jest płatne. Kto może liczyć na darmowy wstęp?

Molo to jedna z największych kołobrzeskich atrakcji. Jego konstrukcja ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. Zostało oddane do użytku w 1971 roku. Wtedy była to nierozerwalna część ośrodka Bałtyk, którym zawiadywała Centralna Rada Związków Zawodowych.

Molo wchodziło w skład całego kompleksu. Po 1989 roku w ramach rekompensaty dla NSZZ Solidarność część obiektów została przekazana związkowi. Oddano Bałtyk, a molo zostało niczyje. 11 lat temu molo oficjalnie stało się własnością samorządu i przeszło remont.

Od lat wstęp na molo w sezonie jest płatny. Rok temu według oficjalnych danych kołobrzeskiego ratusza sprzedano ponad 255 tysięcy biletów wstępu na molo.