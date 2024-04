Tłumy spacerowiczów nad morzem w Kołobrzegu. Pogoda zachęca do spacerów [zdjęcia]

5 dniowa prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

8/09 - 09.04 (poniedziałek/wtorek

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W końcu okresu na zachodzie możliwy przelotny deszcz i burze. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, nad morzem około 9°C. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

09/10 - 10.04 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, nad morzem około 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni szybko skręcający na północno-zachodni i zachodni.

10/11 - 11.04 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu stopniowo wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, lokalnie około 3°C. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr w nocy i rano słaby i umiarkowany, w dzień umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.