Dziury na pół metra, kierowcy walczą o odszkodowania [ZDJĘCIA]

- Na razie przychodzą jednak do nas decyzje odmowne. Ale pójdziemy do sądu. Nie odpuścimy - oznajmia nam pani Joanna, koszalinianka, która już na początku grudnia uszkodziła na ul. Gdańskiej swoją osobową skodę. - Jechałam z Sianowa do Koszalina. Było już po godzinie 17, ciemno. Nie widziałam, że w drodze jest ogromna dziura. Wjechałam w nią, pojechałam dalej, ale autem zaczęło kołysać, ściągać je na bok. Gdy się zatrzymałam, byłam wręcz w szoku, bo oba koła były uszkodzone. Razem ze mną samochody zniszczyło chyba siedem innych osób. Wezwaliśmy policję, spisaliśmy wszystkie informacje, złożyliśmy wnioski do ubezpieczalni. Właśnie mi odpisano, że nie przyznają mi odszkodowania. Pan z firmy Agro Ubezpieczenia, która ubezpiecza miasto, napisał mi m. in. w uzasadnieniu, że nikt nie informował o uszkodzonej jezdni, więc nie doszło do zaniechania obowiązków przez ubezpieczonego, a w takim razie brak jest podstaw do uznania winy i odpowiedzialności. Ręce opadają - denerwuje się nasza rozmówczyni.