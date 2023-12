Ulica Gdańska dziurawa jak sito. Kierowcy są wściekli, drogowcy łatają, a urzędnicy wymieniają się pismami

- Aktualnie trwa biurokratyczny ping-pong i wymiana pism pomiędzy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, podwykonawcą, a Zarządem Dróg i Transportu - przyznał Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina. - Podwykonawca nie kwapi się, by dokonać napraw. Jeśli w najbliższym czasie nic się nie zmieni, to zatrudnimy inną firmę do wykonania napraw, a GDDKiA zobowiązana będzie, w ramach umów gwarancyjnych, pokryć koszty tych prac. Jeśli chodzi zaś o ulicę Gdańską, to na razie, w okresie świąteczno-noworocznym, obowiązywać tam będzie zwężenie a drogowcy będą łatać drogę. Zresztą to już się dzieje, mimo trudnych warunków atmosferycznych. Zdajemy sobie sprawę, że to naprawy doraźne, ale choćby takie mogą zwiększyć bezpieczeństwo. Planujemy też gruntowny remont tego 3-kilometrowego odcinka. Potrzebujemy wydać na to 10 milionów złotych. Liczymy, że część kosztów pokryje GDDKiA, może uda się znaleźć też inne źródło finansowania. Trzeba będzie także wygospodarować pieniądze z budżetu miasta w nadchodzącym roku - dodał Robert Grabowski.