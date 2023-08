Efektowne otwarcie sezonu Bałtyku Koszalin [ZDJĘCIA]

Spotkanie na stadionie przy ul. Andersa od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Do końcówki pierwszej połowy brakowało jednak im skuteczności. Wynik otworzył w 38. minucie Sebastian Ginter, po dośrodkowaniu Radosława Mikołajczaka. Trzy minuty później gospodarze mieli rzut karny. Strzał Mikołajczaka obronił ręką kapitan gości Michał Szałek, co skutkowało nie tylko jedenastką, ale i czerwoną kartką dla zawodnika. Pewnym egzekutorem karnego był Ginter, który wrócił do Bałtyku po 1,5-rocznej przerwie.