Ekologia w Lipiu musi przejść solidny remont. Kasa już jest

Ośrodek w Lipiu jest jednostką budżetową Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Co roku w zajęciach prowadzonych przez OEE bierze udział blisko 6 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. Ośrodek wymaga jednak remontu, i to porządnego.

- Potrzebujemy też wzbogacenia naszej oferty programowej, by dostosować ją do potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagających odbiorców. A planowana termomodernizacja, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, ograniczy nasze nadmierne koszty eksploatacji, no i przyczyni się do poprawy estetyki - podkreśla Anna Chrzanowska-Rząsa, dyrektor OEE w Lipiu.

W ramach projektu zaplanowana została poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego wspomnianą termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła, utworzenie Sali Bioróżnorodności Dolin Rzecznych, przebudowa wejścia głównego do budynku, likwidacja barier architektonicznych, modernizacja zaplecza kuchennego wraz z jadalnią. Tereny zielone w otoczeniu budynku zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie tablic edukacyjnych, gier edukacyjnych i urządzeń rekreacyjnych. Utworzony zostanie zakątek edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, zniwelowane zostaną bariery architektoniczne, wykonany zostanie zielony plac zabaw dla dzieci i młodzieży, w który wkomponowane zostaną zagadki edukacyjne.

Dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia pochodzi z Rządowego Funduszu: Program Inwestycji Strategicznych, całkowity koszt inwestycji to 8,3 mln zł, z czego dofinansowanie to aż 7,7 mln złotych.