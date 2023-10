Ekstremalny metal w Koszalinie. Varmia, Zmarłym i Ashes zagrają w Plastelinie [WIDEO]

Brzmienie Varmii wyróżnia przede wszystkim jego naturalność. Wynika ona po pierwsze z metody nagrywania całego grającego zespołu, a nie dogrywania do siebie poszczególnych instrumentów jeden po drugim. Drugim czynnikiem jest połączenie brzmienia metalu z instrumentami etnicznymi (tagelharpa, kozi róg, tuba drewniana, instrumenty perkusyjne) oraz 3-głosem wokalnym z ludowymi zaśpiewami. W 2020 roku ukazała się płyta "bal Lada" wydana nakładem amerykańskiej wytwórni M-Theory Audio. W 2023 roku ukazało się EP "Prolog" zapowiadając tym samym album "nie nas widzę", który miał premierę w czerwcu. Ta czteroczęściowa płyta stanowi podsumowanie dotychczasowej twórczości zespołu i jest najbardziej rozbudowanym muzycznie wydawnictwem Varmii.

VARMIA (pagan black metal / Olsztyn) Zespół zrodzony z fascynacji Prusami, dziedzictwem Warmii oraz polskim metalem. Założony w 2016 roku i prowadzony przez Lasotę. Obecnie współtworzą go Alle (bas), Gralla (wokal wspierający, instrumenty etniczne) oraz Svarrge (perkusja). Debiutancki album "Z mar twych" został nagrany latem 2016 na „setkę” w stodole nad jednym z warmińskich jezior. Rok później w ten podobny sposób zarejestrowana została płyta "W ciele nie" z tą różnicą, że partie wokalne dograno w lesie.

ZMARŁYM (black metal + no wave / świętokrzyskie)

Grają Zmarłym od 2018 roku. W 2020 własnym sumptem wydali EP "Ziemie Jałowe" a już rok później nakładem Godz ov War Productions ukazał się ich debiutancki album "Druga Fala". Niektórzy mówią, że Zmarłym w swojej twórczości łączy gatunki takie jak black metal, cold wave, post punk, hard rock, czy egipskie disco, inni że to po prostu hipsterskie gówno z kolejną głupią polską nazwą. Czy prawdziwsze jest pierwsze czy drugie stwierdzenie? Czy to już? Czy muchy wychodzą im z ust? Żeby spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania najlepiej zobaczyć ich na żywo...