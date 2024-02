E.Link Gwardia Koszalin rozbiła Warmię Energę Olsztyn w meczu na szczycie

Do meczu w hali Mała Urania, obie drużyny przystąpiły z takim samym dorobkiem 30 punktów. Wynik otworzyli gospodarze w 2. min. Odpowiedzią Gwardii były trafienia Damiana Didyka i Bartłomieja Korczaka. W 6. min, po drugim golu kołowego Damiana Woźniaka, koszaliński zespół prowadził 5:3, a w 8. drugie trafienie, na 7:4, zapisał na swoje konto Korczak. Gospodarze odrobili straty w 14. min (9:9), ale Gwardia nie pozwoliła im na objęcie prowadzenia, odpowiadając trzema golami. Kolejna seria 3:0 dała naszemu zespołowi solidną zaliczkę 5 goli (21. - 15:10). W 25. min Gwardia straciła Macieja Fabianowicza (czerwona kartka za faul). Rywale skorzystali z chwilowego zamieszania i do przerwy zmniejszyli straty do 2 goli.

Po zmianie stron Gwardii wystarczyło niespełna 10. min by ustawić sobie mecz. Na jej trzy trafienia rywale odpowiedzieli w 35. min (17:19), ale seria 5 bramek koszalińskiej drużyny, którą rozpoczęły 2 gole Lubomira Iwanycji, rzuciła ich na kolana. W 41. min koszaliński zespół miał o 8 trafień więcej (26:18) i jego dominacja nie podległa dyskusji. W ostatnich 10. min różnica sięgała nawet 11 goli. Świetne spotkanie rozegrał w bramce Damian Zwierz, który bronił z 50-procentową skutecznością!