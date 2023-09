Emocje na otwarcie sezonu. Młyny Stoisław Koszalin góra po karnych [ZDJĘCIA]

Zacięty i emocjonujący do końca mecz, zakończony konkursem rzutów karnych, obejrzeli kibice w Koszalinie, na inaugurację sezonu Orlen Superligi Kobiet.

Zespół z Podkarpacia, który przyjechał do Koszalina w 13-osobowym zestawieniu (w tym 3 bramkarki), rozpoczął od szybko zdobytego gola przez Katarzynę Kozimur. Na kolejne trafienie w tym meczu czekano do... 8. min. Konto Młynów w sezonie 2023/24 otworzyła Anna Mączka. W 10. min koszalinianki przegrywały 1:3, ale później na 8. min zaciął się JKS. Młynom też szło jak po grudzie, ale pomimo nie wykorzystanej siódemki (Kristina Kubisova), objęły pierwsze prowadzenie 4:3. Rywalki odpowiedziały trzema golami (20. - 4:6) i... znów się zacięły w ataku. Lepszy okres miały za to gospodynie i w 28. min wyszły na 8:6, po trzecim w tej odsłonie trafieniu Kubisovej. Wynik po 20. min na 8:7 ustalił Julia Subocz. Drugą połowę koszalinianki rozpoczęły w osłabieniu i z olbrzymimi problemami w ataku. Przez 11. minut (!) nie były w stanie przeprowadzić skutecznej akcji, a w meczu utrzymywały je udane interwencje Filończuk. Niemoc zespołu i swoją własną (nie trafiła pierwszych 4 rzutów w meczu) przełamała - przy wyniku 8:10 - Natalia Stokowiec. Od tego momentu 24-letnia skrzydłowa już się nie myliła.

W 42. min problemy kadrowe JKS pogłębiła czerwona kartka dla Sandry Guziewicz. Mimo tego przyjezdne jeszcze dwa razy odskakiwały na 2 gole (12:14, 13:15). W końcówce rewelacyjnie w bramce Młynów spisywała się Aleksandra Iwanycja. W 53. min do remisu po 15 doprowadziła Stokowiec, a za chwilę prowadzenie odzyskała Karina Bajrak (karny). W końcówce Młyny prowadziły 17:16 po trafieniu Mączki i powinny były dowieźć wygraną do końca. Niestety, zamiast utrzymać się do końca przy piłce, próbowały rozegrać akcję rzutową. Skończyło się stratą i kontrą Subocz na 17:17.

W rzutach karnych obie drużyny nie pomyliły się w trzech pierwszych seriach. W czwartej Iwanycja obroniła rzut Edyty Byzdry. Niestety, przy 4:3 Marcelina Polańska nie wykorzystała szansy na zamknięcie meczu, a Kinga Strózik doprowadziła do stanu 4:4. Rozstrzygnięcie zapadło w ósmej serii. Strózik posłała piłkę nad bramką, a za chwilę Bajrak zapewniła Młynom wygraną za 2 punkty.

- Cieszy wygrany mecz. Szkoda, że są tylko 2 punkty, bo moim zdaniem powinny być trzy. Gdybyśmy wykorzystali tylko sytuacje stuprocentowe, to powinno się to zakończyć koło 8-10 na plus dla nas. Straciliśmy 17 bramek, to bardzo mało, ale sami rzuciliśmy tylko 17 bramek. To bardzo boli, bo mamy zespół, który potrafi rzucać po trzydzieści parę bramek. Wypracowywaliśmy sytuacje, ale ich nie wykorzystywaliśmy. To była nasza pięta achillesowa - ocenił trener Krzysztof Przybylski. Młyny Stoisław Koszalin - Handball JKS Jarosław 17:17 (8:7) k. 7:6

Młyny: Filończuk, Iwanycja - Bajrak 1, Męczykowska, Urbaniak 1, Mączka 4, Choromańska, Koper, Rycharska, Kubisova 3, Stokowiec 4, Szajek 1, Polańska 3.

JKS: Kordowiecka, Kubisztal, Musakova - Szczotka, 2 Guziewicz, Matuszczyk 2, Kostuch 7, Byzdra, Luberecka, 4 Skubacz, Strózik, 2 Kozimur. 1. kolejka: Piotrcovia Piotrków Tryb. - Energa Szczypiorno Kalisz 36:24 (15:15), KPR Gminy Kobierzyce - Start Elbląg 33:27 (19:11), MKS Urbis Gniezno - KGHM Zagłębie Lubi 16:35 (8:15), MKS FunFloor Lublin - Galiczanka Lwów przeł. na 12.9.

