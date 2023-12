Fundacja Magia z Koszalina obchodzi 9. urodziny. Wyjątkowa zabawa w Galerii Emka [ZDJĘCIA, WIDEO]

W sobotnie popołudnie na wszystkich chętnych czekało wiele atrakcji. Swoje umiejętności zaprezentowały m.in. dzieci i młodzież ze Szkoły Tańca Break Dance NASA, a także Szkoły Tańca King Dance czy wokalistki z Pałacu Młodzieży pod kierunkiem Leny Charkiewicz. Na scenie wystąpiły również dzieci z grupy Motylki z Przedszkola nr 12 w Koszalinie.

Urodzinowa impreza była również okazją, by przypomnieć, że w Koszalinie działa taka fundacja, która w oparciu o magię i przyjaźń działa na naszym terenie organizując pomoc dla dzieci.

Przez dziewięć lat działalności Fundacja Magia pomogła około 300 podopiecznym z miasta i okolic. Założyciele fundacji podkreślają, że każda złotówka, która trafia do organizacji wychodzi z niej w postaci pomocy.

W samym tylko 2023 roku z Magii popłynęła pomoc do 45 dzieci, a jej wartość to 137 tysięcy złotych. Za te pieniądze były m.in. kupowane leki, sprzęt do rehabilitacji, opłacane były zabiegi rehabilitacyjne i leczenie.