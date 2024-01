Fundacje oraz stowarzyszenia z Koszalina i regionu liczą na nasze procenty z podatków

Jak przekazać organizacjom swoje wsparcie?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcemy, by nasze wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możemy go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujemy rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla nas zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazaliśmy 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).

Oczywiście możemy zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.