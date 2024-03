Futsal: Polska zagra w Koszalinie z Chorwacją o awans na mistrzostwa świata

Przypomnijmy, że trwającym cyklu eliminacji MŚ, reprezentacja Polski zmierzyła się w Koszalinie z Azerbejdżanem (zwycięstwo 7:2 w marcu ub.r.) i Serbią (przegrana 1:2 we wrześniu ub.r.). Oprócz tego w lutym 2024 roku kadra rozegrała w Koszalinie i Kołobrzegu mecze towarzyskie z Arabią Saudyjską, które były jednym z etapów przygotowań do spotkań barażowych z Chorwatami.

- 12 kwietnia czeka nas kolejny mecz w futsalu, tym razem o naprawdę wysoką stawkę. W przeciągu roku będzie to już czwarty mecz reprezentacji w koszalińskiej hali - powiedział prezydent Koszalina Piotr Jedliński, podczas dzisiejszej konferencji prasowej w hali przy ul. Śniadeckich. - Dziękujemy PZPN-owi za zaufanie. Oznacza to z jednej strony, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani organizacyjnie. Z drugiej sami reprezentanci mówią, że jest tu tak wspaniała atmosfera, że oni chcą grać w Koszalinie - dodał.

- Mecz zostanie rozegrany na wyraźne życzenie piłkarzy i sztabu szkoleniowego reprezentacji. Organizacja jest tak dobra, a atmosfera wśród kibiców wspaniała, że kadra zażyczyła sobie, by ponownie tu zagrać - podkreślił wiceprezes do spraw szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej i szef Zachodniopomorskiego ZPN, Maciej Mateńko. - Dla naszej reprezentacji to najważniejszy mecz od wielu lat. Dotychczas tylko raz graliśmy w finałach mistrzostw świata, w 1992 roku. W losowaniu barażów nie mieliśmy szczęścia, bo Chorwacja to najtrudniejszy z możliwych rywali. To szósty zespół w Europie. My jesteśmy w rankingu na 8. miejscu. Czeka nas niesamowicie ciężki mecz i walka - dodał M. Mateńko.

Bilety na mecz Polska - Chorwacja będą sprzedawane w cenie 30 (normalny) i 20 zł (ulgowy). - Za dystrybucję biletów odpowiedzialny jest ZZPN. Kolejny raz korzystamy z platformy abilet.pl. Ze sprzedażą ruszymy jeszcze w tym tygodniu - poinformował wiceprezes ZZPN, Jarosław Burzak.