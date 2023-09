Gdy byłem chłopcem, chciałem być strażakiem

Łazy. Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Co robią tutaj młodzi ludzie, czego szukają, jaki mają w życiu cel?

- Lubię pomagać innym osobom, to duże wyzwanie i bardzo się cieszę, że mogę robić tak ważne rzeczy - opowiada Marcin Urbańczyk, członek MDP Stare Bielice i uczeń szóstej klasy miejscowej szkoły podstawowej. - Jakoś od zawsze chciałem zostać strażakiem, zapisałem się do MDP, spodobało mi się i zostałem. Widząc, co robię, tata zapisał się do Ochotniczej Straży Pożarnej, więc w sumie został strażakiem dzięki mnie - śmieje się nastolatek. - Nie wiem jeszcze, czy zostanę zawodowym strażakiem, na razie chodzę do szkoły, wszystko przede mną. To drugi obóz, w którym biorę udział. Lubię różne zadania i ćwiczenia, na przykład zwijanie i rozwijanie linii gaśniczych, pompowanie hydronetki, by trafić do tarczy, czy udzielanie pierwszej pomocy. Choćby ćwiczenia z deską ratowniczą i położeniem na niej poszkodowanej osoby i zabezpieczeniem jej. To bardzo ciężkie, taka osoba może dużo ważyć. Nie jest łatwo, ale podoba mi się - deklaruje.